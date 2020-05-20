«Динамо-Казань» победило в номинации «Лучшая организация мероприятия»

«Динамо-Казань» стало победителем в номинации «Лучшая организация мероприятия» в сезоне по решению Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Казанцы получили награждение за проведение в Казани «Финала четырех» Кубка России, где победу одержали хозяйки турнира.

Также обсудили формат чемпионата на следующий сезон-2020/2021. Всего клубам на рассмотрение были предложены три варианта календаря:

— полноценный чемпионат с «регуляркой» и плей-офф с, возможно, укороченной финальной серией;

— плей-офф в виде «Финала шести» — такой формат был принят в прошедшем сезоне для мужской Суперлиги;

— туровая система чемпионата в случае сохранения запрета на проведение игр с участием зрителей.