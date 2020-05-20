Власти Татарстана разъяснили правила работы химчисток: предварительная запись и очереди на улице

Пресс-служба уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей опубликовала правила работы химчистки/прачечной в РТ.

Так, руководству химчисток нельзя допускать сотрудников с повышенной температурой и признаками ОРВИ на работу. Питание сотрудников в столовых нужно организовывать по графику, если их нет, то необходимо выделить комнату, так как питаться на рабочих местах нельзя. Также нужно перевести на удаленную работу сотрудников из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет и беременные.

Клиентов будут принимать только по предварительной записи и в масках. Прием осуществляется по одному, если скапливается очередь, то она должна стоять на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 метра.

Напомним, что помимо химчисток с 12 мая заработали непродовольственные магазины с отдельным входом с улицы и торговой площадью менее 400 кв. м, автосалоны и автомастерские, спа-салоны, ремонтные мастерские и прочие сервисные предприятия.