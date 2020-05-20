В Казани директор компании пыталась похитить 1 млн рублей под видом налогового возмещения

В Казани 38-летняя директор ООО «Нефтехпроект» обвиняется в попытке хищения почти 1 млн рублей под видом налогового возмещения. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

По версии следствия, 22 апреля 2016 года женщина подала в налоговую декларацию на возмещение налога на добавленную стоимость, где указала ложные сведения о приобретении оборудования у ООО «Исток». Сотрудники налоговой инспекции провели камеральную проверку и пресекли перевод 970 тыс. рублей бюджетных средств.

Свою вину женщина не признала, она находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани.

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