В Чистополе заведующая детсадом платила зарплату несуществующим работникам
В Чистополе 53-летнюю заведующую детским садом обвиняют в мошенничестве. Она начисляла зарплату несуществующим сотрудникам.
По версии следствия, в период с 1 марта 2013 года по июль прошлого года женщина фиктивно трудоустроила восемь работников на 0,5 ставки и одного работника на полную ставку. Их зарплаты она присваивала и расходовала на личные нужды.
Сумма ущерба, нанесенная дошкольному учреждению, превысила 880 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Свою вину женщина полностью признала и частично возместила ущерб на сумму 100 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в казанское управление Роспотребнадзора по РТ поступило почти полсотни заявлений от возмущенных клиентов юридической фирмы «Меридиан». Они считают себя обманутыми, общая сумма ущерба достигла сотни тысяч рублей.
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