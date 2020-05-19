Экс-вратарь «Салавата Юлаева» Кареев объяснил свой отъезд в Финляндию

Бывший вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев рассказал, почему выбрал чемпионат Финляндии в качестве продолжения карьеры.

«Я рассматривал предложения из разных лиг Европы. Выбрал из-за специалистов, я был интересен им как игрок, они были во мне заинтересованы. Когда стали прорабатывать варианты, то я стал склоняться к ТПС. Понимал, что там работают Мойсанен и Вестерлунд. Эркка написал мне сообщение, что переход в клуб будет прогрессом для меня, появится возможность стать основным вратарем», — объяснил Кареев.

В прошедшем сезоне 25-летний голкипер провел 18 матчей в регулярном первенстве КХЛ, отразил 91,8% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,3. В плей-офф Кубка Гагарина в серии с «Авангардом» вратарь сыграл две встречи, в которых отбил 13 из 14 бросков.

Следующим клубом Кареева станет финский ТПС. Тренером вратарей в этом клубе является бывший наставник «Ак Барса» Ари Мойсанен.

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