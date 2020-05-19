Агент опроверг информацию о заражении Игбуна коронавирусом

Агент Аллан Бек, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Сильвестра Игбуна, опроверг информацию о заражении футболиста коронавирусной инфекцией нового типа.

«Нет, у Игбуна нет коронавируса. То, что написали — это фейк-ньюз», — сказал Бек.

Сообщалось, что три футболиста «Динамо» получили положительные тесты на коронавирус. По данным «РБ-Спорт», одним из зараженных оказался Игбун, права на которого принадлежат «Уфе».

Ранее положительные тесты сдали полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан и защитник «Рубина» Константин Плиев.

Напомним, РФС объявил о возобновлении сезона РПЛ с 21 июня.