Audi представила бронированный седан A8 L Security в России

Немецкая компания Audi запустила продажи на российском рынке полностью бронированного седана Audi A8 L Security.

Его стоимость — от 55 млн рублей.

Так, машина обеспечивает защиту от бронебойных пуль патрона 7,62×51 мм, остекление седана соответствует классу защиты VR10 (от бронебойно-зажигательных пуль патрона 7,62×54 мм). Также автомобиль может продолжить ехать со скоростью 80 км/ч на расстояние до 80 км при поврежденных шинах.

Седан оснащен четырехлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 571 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Помимо этого, в машину устанавливают светодиодный проблесковый маячок, конвойные огни, светодиодные огни в наружных зеркалах, решетке радиатора и под задним стеклом.

В базовую комплектацию автомобиля вошли кожаные сиденья с индивидуальной настройкой профиля, функцией обогрева, вентиляцией и массажем, передают «Известия».

Ранее эксперты составили рейтинг автомобилей по частоте поломок. В топ-10 попали Audi A1, Audi Q5 и Audi Q3.

