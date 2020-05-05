В Казани продают BMW i8, Chevrolet Camaro и Maserati

«Реальное время» подобрало три необычных автомобиля с пробегом, которые предлагаются на сайте бесплатных объявлений.

Первым идет кабриолет Chevrolet Camaro 2017 года выпуска. Владелец оценил машину в 7,3 млн рублей. В объявлении указано, что это единственный в России Camaro с откидным верхом.



Далее следует BMW i8, выпущенная в 2016 году. Спортивный автомобиль предлагается за 5,5 млн рублей. Владелец обещает «вау-эффект» и способность машины держаться на российских дорогах даже зимой.



Замыкает тройку Maserati Levante 2018 года. Кроссовер стоит 4,8 млн рублей. Указано, что владелец продает авто почти вдвое дешевле чем у дилера, ДТП не зафиксировано и все же машина уже трижды выставлялась на Avito.

