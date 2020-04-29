Индекс самоизоляции в Казани днем упал ниже двух баллов

В Казани индекс самоизоляции сегодня днем равен 1,9 балла.

Самый высокий показатель зафиксирован в Елабуге — 2,7 балла.

Сейчас в Нижнекамске, Альметьевске и Бугульме индекс равен 2,3 балла, в Чистополе — 2,2, в Зеленодольске — 2,4 балла, в Набережных Челнах — 1,9 балла.



Ранее аналитики компании InnoStage подсчитали, что максимального пика самоизоляции жители нашей республики достигли в период с 30 марта по 5 апреля.

