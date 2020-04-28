Путин: охват тестирования на коронавирус будет постоянно увеличиваться

Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями регионов России заявил, что охват тестирования на COVID-19 будет постоянно увеличиваться.

«И если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться», — сказал Путин.

По его словам , Россия с нуля развернула производство лекарственных препаратов и в 9 раз с начала марта увеличила производство тест-систем.