До октября в Казани перекрыты улицы Фучика и Завойского

Фото: Марат Мугинов

В Казани до октября перекрыты улицы Юлиуса Фучика и Академика Завойского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сообщается, что ограничения связаны с выносом подземных сетей для проведения строительных работ.

Работы будут проходить поэтапно. Так, до 17 мая перекроют движение на перекрестке ул. Фучика с ул. Академика Завойского. С 1 по 3 мая работы будут проводиться между домами №72 по ул. Юлиуса Фучика и №14/74 по ул. Академика Завойского. С 1 по 24 мая перекроют тротуар вдоль дома №14/74 по ул. Академика Завойского.

С 5 по 7 июня работы пройдут напротив дома №72 по ул. Юлиуса Фучика. С 26 по 28 июня — у заезда между домами №64 к. 1 и №72 по ул. Юлиуса Фучика. Затем с 15 июня по 31 июля будет отремонтирована парковка напротив дома №72 по ул. Юлиуса Фучика. С 17 до 19 июля работы пройдут у заезда между домами №64 к. 1 и №73, а с 1 по 31 августа — у заезда между домами №105б и №72 по ул. Юлиуса Фучика.

С 4 до 6 сентября и с 18 по 20 сентября планируется ограничить движение у заезда напротив дома №107 по ул. Юлиуса Фучика. С 25 по 27 сентября рабочие примутся за у заезд между домами №105б и №103а. С 9 по 11 октября асфальт будут укладывать у заезда между домом №109 по ул. Юлиуса Фучика и №12 по ул. Академика Завойского. С 9 октября до 11 октября — у заезда между домом №109 по ул. Юлиуса Фучика и №12 по ул. Академика Завойского. С 19 по 31 октября будет ремонтироваться пешеходный переход в районе дома №12 по ул. Академика Завойского.