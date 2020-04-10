Кредиторы «ИнтехБанка» рекомендовали продлить конкурсное производство

6 апреля состоялось заседание комитета кредиторов ПАО «ИнтехБанк». Так, представителю конкурсного управляющего банка рекомендовано обратиться в Арбитражный суд РТ с ходатайством о продлении процедуры конкурсного производства на шесть месяцев.

Также кредиторы утвердили смету текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства во втором квартале 2020 года в размере 35,7 млн рублей и приняли к сведению результаты проверки обстоятельств банкротства «ИнтехБанка», говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Следующее судебное заседание о рассмотрении отчета конкурсного управляющего должно было пройти вчера, 9 апреля.

Напомним, на 1 января 2020 года кредиторам банка выплачено 3,2 млрд рублей. Это составляет 13,62% от всех требований, включенных в реестр требований кредиторов, которые составляют 23,7 млрд рублей.