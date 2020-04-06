СМИ: «Ак Барс» может подписать хоккеиста из Франции

«Ак Барс» интересуется нападающим ярославского «Локомотива» и сборной Франции по хоккею Стефаном Да Костой.

В подписании французского хоккеиста заинтересован главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов. Под его руководством Да Коста провел несколько сезонов в московском ЦСКА.

«Ак Барсу» новый нападающий может достаться бесплатно, у него закончился контракт с «Локомотивом» и форвард находится в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне в регулярном первенстве Да Коста провел 58 матчей, в которых набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф за «Локомотив» форвард сыграл 6 встреч и отметился 5 (3+2) баллами за результативность.

Отметим, что ранее из ярославского клуба в «Ак Барс» перешли защитник Николай Аверин (0+1) и нападающий Степан Санников (0+0).