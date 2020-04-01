Сошников назвал бредом идею розыгрыша Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал идею розыгрыша Кубка Гагарина в нынешнем сезоне между лидерами регулярного чемпионата московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом». Ранее с подобным предложением выступил глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко.

«Да это бред вообще. Остальные еще имели шанс сыграть в финале. Почему мы или другие команды не должны сыграть за Кубок Гагарина? Регулярный чемпионат — это одно, а плей-офф — совсем другое. При чем тут места в регулярном чемпионате?» — сказал Сошников.

Напомним, ранее КХЛ объявила о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина из-за коронавируса.

В нынешнем сезоне в регулярном первенстве «Салават Юлаев» занял шестое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы в шести матчах обыграли омский «Авангард» (4:2). В полуфинале Востока «Салават Юлаев» должен был встретиться с казанским «Ак Барсом».

Полное интервью с форвардом «Салавата» Сошниковым можно почитать в материале «Реального времени».