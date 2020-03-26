Рустам Минниханов посетил новый дом, построенный для сотрудников ICL в Лаишевском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в село Усады Лаишевского района посетил дом, построенный для сотрудников компании ICL.

В рамках поездки глава республики примет участие в совещании, посвященном деятельности группы компаний ICL и вопросам развития ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе.

Так, Рустам Минниханов посетил новый многоквартирный дом, построенный для сотрудников группы компаний ICL. В доме — 57 квартир. Все жилые помещения выполнены в чистовой отделке.

Квартиры первого этажа предназначены для арендного жилья. Остальные квартиры продаются для сотрудников компаний по специальной цене, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что глава республики Рустам Минниханов вчера побывал с рабочим визитом в особой экономической зоне «Алабуга». В ходе поездки он посетил завод АО «Полиматиз». За час работы предприятие может произвести материал для изготовления 500 тысяч медицинских масок. В ближайшее время здесь планируют увеличить производство в 10 раз.

