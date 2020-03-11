Продажи КамАЗов в феврале снизились на 16%

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

По итогам февраля 2020 года продажи новых грузовых автомобилей составили 5,8 тыс. единиц. Это на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером рынка остается КАМАЗ, на долю которого пришлось 35,4% от всего объема рынка новых грузовиков. За февраль компания продала 2 тыс. единиц, что на 16,6% меньше.

Далее в рейтинге продаж идут GAZ (532, -9,8%), Volvo (479, +25,7%), MAN (389, +38,9%) и Ural (363, +17,1%).

По данным «Автостата», после роста продаж в январе 2020 года на 18,6% рынок новых грузовых автомобилей в феврале продемонстрировал замедление темпов. Однако в первые 2 месяца 2020 года он все равно вырос на 9,2%, до 11,9 тыс. единиц.

Ранее сообщалось, что три грузовика производства ПАО «КАМАЗ» вошли в пятерку самых популярных в России по итогам 2019 года.