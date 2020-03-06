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УФАС Татарстана нашло нарушения при проведении закупки на 36,5 млн рублей

15:47, 06.03.2020
УФАС Татарстана нашло нарушения при проведении закупки на 36,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

УФАС по РТ провело внеплановую проверку аукциона, размещенного на сайте госзакупок, на выполнение работ по ремонту моста через реку Тиранъелгу на автомобильной дороге Набережные Челны — Сарманово на сумму 36,5 млн рублей.

Так, тендер выиграла компания, которая не стала предлагать снижение цены, в отличие от конкурента. Ведомство посчитало, что Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана допустило нарушение закона при определении поставщика.

Рассматривается вопрос о возбуждении административного производства в отношении сотрудников, которые это допустили. Аукцион приостановили, пишут «Челнинские известия».

ОбществоВласть Татарстан
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