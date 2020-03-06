УФАС Татарстана нашло нарушения при проведении закупки на 36,5 млн рублей

УФАС по РТ провело внеплановую проверку аукциона, размещенного на сайте госзакупок, на выполнение работ по ремонту моста через реку Тиранъелгу на автомобильной дороге Набережные Челны — Сарманово на сумму 36,5 млн рублей.



Так, тендер выиграла компания, которая не стала предлагать снижение цены, в отличие от конкурента. Ведомство посчитало, что Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана допустило нарушение закона при определении поставщика.

Рассматривается вопрос о возбуждении административного производства в отношении сотрудников, которые это допустили. Аукцион приостановили, пишут «Челнинские известия».

