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Эрвин Нгапет продлил контракт с казанским «Зенитом»

17:18, 03.03.2020
Эрвин Нгапет продлил контракт с казанским «Зенитом»
Фото: vk.com/volleyzenit

Французский доигровщик Эрвин Нгапет продлил соглашение с казанским «Зенитом» еще на один год. Об этом волейболист сообщил в своем аккаунте в «Инстаграме».

«Я с гордостью объявляю, что буду игроком «Зенита-Казань» в следующем году», — написал Нгапет в «Инстаграме». Игрок сопроводил свою запись хештегами «российская жизнь», «новый вызов» и «вперед, Казань».

Нгапет является волейболистом «Зенита-Казань» с 2018 года. В составе сборной Франции он становился чемпионом Европы, а также двукратным победителем Мировой лиги.

В конце прошлого года Нгапет был задержан в Бразилии за сексуальные домогательства. Чуть позже он был отпущен под залог.

СпортВолейбол Татарстан
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