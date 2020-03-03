Резидент «Иннополиса» оснастил «русский Диснейленд» пропускной системой
Компания «Инфоматика», являющаяся резидентом «Иннополиса», оснастила парк развлечений «Остров Мечты» билетно-пропускной системой. Открывшийся на прошлой неделе в Москве «русский Диснейленд» считается крупнейшим в Европе крытым тематическим парком развлечений.
Об этом сообщает Минцифры РТ, отмечая, что «Инфоматика» является одним из ведущих российских разработчиков и производителей программно-аппаратных комплексов и интерактивных систем.
На сайте самой компании указано, что в рамках контракта в парке развлечений должны быть установлены турникеты «Горизонт» и аппараты по продаже билетов, а также разработан сайт для онлайн-продажи билетов.
Ранее пришедшие на открытие парка развлечений гости жаловались на два сломавшихся в первый же день аттракциона, строительный мусор и полицейских на входе.
Напомним, что «Инфоматика» выбрана официальным поставщиком системы контроля и управления доступом зрителей на стадион на играх чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Справка
ООО «СКБ «Инфоматика» зарегистрировано в Иннополисе в апреле 2017 года. Директором компании указан Давид Тартаковский. Ему же принадлежат 50% компании. Второй половиной владеет Алия Хусаинова, следует из данных системы «Спарк-Интерфакс».
В 2018 году выручка «СКБ «Инфоматика» составила 40,2 млн рублей, а чистая прибыль достигла 17,8 миллиона.
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