Ученики «Кванториума» разработали приложения виртуальной и дополненной реальности

Детский технопарк «Кванториум» провел II Региональный этап конкурса по направлению «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D моделирование и программирование».

Участники соревнований разрабатывали виртуальный класс физики, игры на изучение математики и биологии, виртуальные экскурсии по городу Набережные Челны и по известнейшим культурным местам мира, виртуальный музей танков.

Школьники также представили приложение дополненной реальности,направленное на повышение культурного уровня молодежи. Оно представляет собой готовое решение для городских пространств. С помощью QR- кода, который располагается в разных локациях, пользователь может познакомиться с шедеврами мировой культуры и новыми художниками.

Также вниманию судей был представлен проект «VR binding симулятор» — обучающая игра, моделирующая реальную ситуацию строительства дома. Игра содержит несколько уровней, например, на уровне «управление краном» можно попробовать поднять плиты дома, работая рычагами.

Последние два проекта Art galleries и «VR binding симулятор» завоевали первые места хакатона, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Напомним, детские технопарки «Кванториум» функционируют в Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах. Подобный парк планируется открыть в 2021 году в Казани.

