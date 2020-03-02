В Казани с праздничным концертом выступит Риккардо Фольи

6 марта на сцене КРК «Пирамида» выступит Риккардо Фольи, мелодичные и трепетные песни которого покоряют сердца благодарных слушателей, побуждая радоваться и грустить, мечтать и танцевать. Непревзойденная манера исполнения восхищает поклонниц Риккардо Фольи (Riccardo Fogli) особым мужским шармом. Неисчерпаемая любовь к музыке, красоте, женщинам и жизни неустанно питает творческие силы талантливого исполнителя и композитора. Такие композиции, как Sulla Buona Strada, Storie di Tutti i Giorni и Quando Nascero Di Nuovo, давно признаны шедеврами мировой эстрады.

Риккардо Фольи, итальянский певец, родился 21 октября 1947 года, в Тосканском городе Понтедера. С детства увлекался музыкой, увлечение группой «Битлз» определило его желание стать музыкантом.



Голос Риккардо полюбился множеству людей в Италии и за ее пределами. В 1981 году выходит знаменитая песня Фольи Malinconia («Грусть»), а в 1982 году была написана песня Storie di tutti i giorni («Повседневные истории»), которая стала «визитной карточкой» Риккардо Фольи и навсегда внесла его имя в историю итальянской музыки конца 20 века. С этой песней певец выиграл фестиваль «Санремо» 1982 года, опередив даже дуэт Аль Бано и Ромины Пауэр с их знаменитой песней Felicita («Счастье»).

Именно с этой песни начинается мировая известность Фольи. Его альбом 1982 года Collezione («Коллекция») был издан миллионным тиражом в странах Западной Европы и даже в Японии, а сразу же после его издания в СССР был буквально сметен с прилавков. С тех пор у Риккардо Фольи в России появилось множество поклонников, а сам певец постоянно участвует в таких концертах, как «Сан-Ремо в Кремле» и «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады по-русски». В 1983 году Риккардо Фольи представлял Италию в конкурсе «Евровидение» с песней Per Lucia («Для Лючии»). В 1988—1990 выходят диски, песни из которых входили в десятку лучших на фестивале Санремо. Альбом Amori di Guerra (1988) считается одним из лучших в карьере певца.

После записи живого концерта в 2002 году, Риккардо Фольи становится победителем концертного реалити-шоу Music Farm в мае 2004 года. Альбом 2005 года Ci saranno giorni migliori («Наступят лучшие дни») принес ему Специальную премию Venice Music Awards.

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