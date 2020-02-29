Муфтий Татарстана оценил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что предложение провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, после Пасхи и перед началом Рамадана, учитывает интересы мусульман.

«Очень радует, что учитываются интересы мусульман», — передает его слова «РИА Новости».

Самигуллин положительно оценил факт того, что в многонациональной и многоконфессиональной стране как Россия учитываются интересы всех народов и всех религий.

Ранее сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по поправкам 22 апреля. Выбор этой даты он объяснил тем, что к 19 апреля, празднику Пасхи, заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.

