В Федерации автовладельцев прокомментировали предложение поднять налог на старые машины

В России не оценят идею Минпромторга РФ поднять транспортный налог для автомобилей экологического класса «Евро-3" и ниже. В стране по-прежнему много старых машин вообще без пометки «Евро», заявил вице-президент Федерации автовладельцев (ФАР) Дмитрий Клевцов.

«Автовладельцы однозначно воспримут это негативно. Средний возраст автомобилей в России — 13,5 года. Учёт автомобилей с низким экологическим классом вообще не вёлся, у нас огромное количество транспортных средств, у которых в свидетельстве о регистрации не стоит отметка «Евро», — рассказал Клевцов RT.

С точки зрения Клевцова, предложение Минпромторга де-факто станет «введением экологического налога».

Клевцов подчеркнул, что экологическая ситуация в стране улучшится, когда у потребителей появятся экономические стимулы для покупки новых автомобилей.

«На старых же они ездят не потому, что так хотят портить природу», — указал он.

Ранее замминистра промышленности и торговли Александр Морозов заявил, что ведомство хочет повысить налоговые сборы на автомобили экологического класса «Евро-3" и ниже.