Минниханов поручил увеличить финансирование капремонта спортобъектов до 500 млн рублей

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова анонсировала участие Рустама Минниханова в заседании совета полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, которое состоится завтра.

Совет посвящен развитию массового детского и юношеского спорта и физкультуры. Во время заседания президент республики расскажет о ситуации в Татарстане. Руководитель пресс-службы президента РТ напомнила, что «ежегодно республика проводит в среднем около 30 крупных спортивных мероприятий. Сегодня в Татарстане систематически спортом занимаются около 1,7 млн человек — почти половина жителей республики. 91 тыс. детей занимается в 170 спортшколах. Вовлечению их в массовый спорт способствует и инфраструктура, которая осталась после проведения Универсиады. В связи проведением международных турниров она нарастает».

Президент Татарстана принял решение об увеличении финансирования капремонта спортобъектов до 500 млн рублей и о формировании пятилетней программы по ремонту с аналогичной ежегодной суммой.