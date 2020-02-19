В Госдуме одобрили предложение прописать в Конституции неприкосновенность экс-президентов

В среду комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку в Конституцию, которая гарантирует неприкосновенность бывшим президентам страны.

Авторы считают, что такая норма повысит независимость главы государства, передает ТАСС.

Поправку разработали депутаты Госдумы и члены Совета Федерации по инициативе председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой. Согласно ей президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью. Остальные гарантии прописываются федеральным законом.

На сегодня нормы о неприкосновенности и о порядке лишения неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплены в соответствующем федеральном законе.