В Конституции России могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Екатерина Лахова предложила закрепить в ней неприкосновенность бывших президентов.

По ее словам, глава государства принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, ему позволяет это осуществлять именно принцип неприкосновенности, который закреплен в статье 91 Конституции. Лахова считает, что норму надо распространить и на президента, у которого заканчиваются полномочия, поскольку это будет «гарантией независимости деятельности его, в том числе и при исполнении обязанностей главы государства действующего», пишет RT.

Ранее сообщалось, что бывшие президенты России могут получить право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов, они подготовили поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию.