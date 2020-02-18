Эксперт КХЛ считает «Нефтехимик» фаворитом в борьбе за плей-офф

Эксперт КХЛ Александр Кожевников поделился ожиданиями от борьбы за последние путевки в плей-офф в Восточной конференции.

— Вчера Магнитогорск и Уфа сделали важнейшие шаги на пути к плей-офф. Здесь сюрприз как раз в том, что два этих суперклуба вообще участвовали в кубковой гонке середняков, перед стартом сезона их место в плей-офф даже не обсуждалось. Получается, что теперь «Куньлунь», «Нефтехимик» и два дальневосточных клуба разыграют последнюю путевку в плей-офф. Великолепная интрига, большой плюс для КХЛ!

— Кто ваш фаворит гонки?

— Наверное, «Нефтехимик». Он единственный из всех претендентов, кто имеет стабильные кубковые традиции, плюс практически все оставшиеся матчи у Нижнекамска именно с конкурентами. А вот «Куньлунь», имевший приличную фору по очкам, ее растерял.

С большой симпатией отношусь к «Амуру», тяжелое расписание на старте его не сломало. Команда переломила сезон, в самый сложный момент выдав победную серию и став главным героем февраля. Представляю, какой ажиотаж теперь будет в Хабаровске через неделю — на спаренных матчах с «Нефтехимиком», — считает Кожевников.

Напомним, накануне участие в Кубке Гагарина гарантировал «Салават Юлаев».

На оставшиеся две путевки на Востоке КХЛ претендуют «Металлург», «Куньлунь», «Нефтехимик», «Амур» и «Адмирал». При этом у китайской команды сыграно на две игры больше, чем у конкурентов.