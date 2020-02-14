Эксперты назвали приложения, опасные почти для всех пользователей

Веб-приложения, в том числе соцсети и интернет-банки, являются опасными для почти всех пользователей сети.

В исследовании Positive Technologies говорится, что в 9 из 10 случаев злоумышленники могут найти уязвимость и атаковать посетителей ресурса. Там отметили, что в каждом втором сайте присутствуют уязвимости высокого уровня риска. Доля таких приложений в 2019 году году снизилась на 17% по сравнению с 2018 годом. По мнению экспертов Positive Technologies, несмотря на то что общий уровень защищенности веб-приложений продолжает расти, в целом он все еще достаточно низкий.

В основном хакеры перенаправляют клиентов на подконтрольный им ресурс, похищают учетные данные через фишинговые атаки и заражение компьютера вредоносным программным обеспечением.

Ранее эксперты сообщили, что приложения, предустановленные на бюджетных смартфонах с операционной системой Android, представляют опасность для пользователей.