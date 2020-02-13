В Казани прокурор требует посадить на 7 лет «долларовых» подполковников

Фото: «Реальное время» (Рафиков перед заседанием)

Уголовное дело о «взятке» 100 тысяч долларов дошло до прений в Приволжском райсуде Казани. Гособвинитель запросила по 7 лет колонии для обвиняемых подполковников полиции в отставке Романа Пахомова и Евгения Рафикова. Первому — в колонии общего, второму — строгого режима, передает из суда журналист «Реального времени».



Экс-начальника отдела угрозыска Пахомова она просила признать виновным в посредничестве этой взятке, а замначальника отдела БОП МВД по РТ Рафикова — в покушении на мошенничество.

По версии Следкома по РТ, Рафиков обманом собирался завладеть средствами членов группы подозреваемых в «обнале», зная, что их дело будет прекращено следователями ГСУ МВД по РТ. Пахомов же об афере не знал, полагал, что участвует в коррупционной цепочке, и рассчитывал на вознаграждение в 250 тысяч рублей, считают сотрудники следствия. Оба были задержаны в апреле 2019 года.

О выводах предварительного следствия по этому делу — в материале «Реального времени».