В Татарстане предложили ввести в Конституцию пункт о молодежной политике

В Татарстане предложили ввести в Конституцию пункт о молодежной политике. Предложение озвучили лидеры молодежных организаций на встрече с председателем Государственного совета Татарстана Фаридом Мухаметшиным.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, Мухаметшин предложение поддержал, отметив, что важно найти точную формулировку. Мухаметшин обратил внимание на поправки, которые повышают роль местного самоуправления, а именно о четком закреплении налоговой базы за муниципалитетами для исполнения ими своих полномочий.



«Две трети поселений в России сегодня дотационные. Мы в Татарстане уделяем особое внимание деятельности муниципальной власти, самой близкой в стране, ведь от этого зависит в целом жизнь села, а в широком смысле — сохранение традиций многонационального народа, поскольку лучше всего обычаи передаются именно в сельской местности».



Заместитель председателя Молодежного парламента считает, что повысить качество жизни сельского населения можно, если весомая часть собираемых налогов будет оставаться в муниципалитете. Также она предложила закрепить в законодательстве форму участия граждан в ТОСах.



Ранее в РТ уже предлагали усилить в Конституции роль местного самоуправления.