Советский суд Казани продлил арест экс-полицейскому, обвиняемому в использовании рабского труда

Советский суд Казани сегодня продлил арест экс-полицейскому из Нурлатского района Татарстана Динару Гафиятову.

Так, его арест продлится до 9 апреля 2020 года.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и использовании рабского труда (ст. 127.2 УК РФ).

По данным следствия, Гафиятов в мае 2019 года увез мужчину на свою ферму в Аксубаевский район, где заставлял его работать. Мужчину избивали, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком. Гафиятов угрожал, что в случае побега «повесит» на потерпевшего преступление.

В ноябре прошлого года Гафиятов пытался в суде отменить решение об увольнении из органов, однако Нурлатский суд Татарстана отказал ему в удовлетворении иска. Апелляционную жалобу экс-полицейского в конце февраля рассмотрит Верховный суд РТ.