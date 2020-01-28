Более 30 тысяч человек выступили против поправок в Конституцию

Под манифестом против поправок в Конституцию России поставили подписи свыше 30 тыс. человек, сообщили в пресс-службе «Открытой России», являющейся организатором проекта.

По словам директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, против поправок выступают самые широкие слои общества — «реальные граждане, которые выступают против узурпации власти».

Пивоваров уверен, что число людей, которые подпишут манифест, станет еще больше, передает «Интерфакс».

Текст «Манифеста» в пятницу опубликовала «Новая газета». В «Открытой России» утверждают, что этот проект является стартом общероссийской кампании против поправок в Конституцию.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. В поддержку документа высказались все четыре фракции.

