СМИ назвали стоимость кроссовера Aston Martin DBX для России

Стоимость нового кроссовера Aston Martin DBX на российском рынке составит от 14,5 млн рублей.

Поставлять первые машины начнут уже летом. Всего до конца 2020 года дилеры британской марки планируют продать в России 50 кроссоверов, сообщают «Известия».

Новый Aston Martin DBX оснащен четырехлитровым бензиновым двигателем мощностью 550 л. с. и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Агрегаты разрабатывались Mercedes-Benz AMG.

Уточняется, что до 100 км/ч машина может разогнаться за 4,5 с, а ее максимальная скорость составляет 291 км/ч.

В базовое оснащение кроссовера включили адаптивную пневматическую подвеску и активную систему подавления кренов. В зависимости от покрытия и стиля езды электроника может увеличивать или уменьшать дорожный просвет на 50 мм.

Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель Geely сертифицировал для продаж в России новый кроссовер Atlas Pro.