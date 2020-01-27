В Башкирии можно будет снимать жилье с возможностью последующего выкупа

На пленарном заседании 30 января депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкирии собираются принять закон о предоставлении в наем полностью готового к проживанию жилья и рассрочки на его выкуп в течение 15 лет.

Новый механизм планируется использовать, в частности, для обеспечения жильем медиков. Помимо решения насущных социальных вопросов он будет способствовать закреплению в регионе высококвалифицированных специалистов.

«От интеллектуального потенциала зависит производственная мощь республики. Поэтому ФРЖС (Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан) будет сотрудничать с предприятиями, которые вносят весомый вклад в экономику, и продавать их сотрудникам жилье на льготных условиях и по цене в полтора раза ниже рыночной. Ценовым ориентиром будет показатель, ежеквартально рассчитываемый Госкомстроем республики на основе методики Минстроя России. Так, на первый квартал 2020 года расчетная стоимость квадратного метра для Уфы составляет около 43 тысяч рублей, что значительно ниже рынка», — отметил глава Курултая Константин Толкачев.

Так, отдельные категории граждан смогут брать готовое жилье внаем с правом последующего выкупа. В частности, такое право получат молодые ученые — кандидаты наук до 35 лет и доктора наук до 40 лет, сообщает пресс-центр Курултая.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на арендное жилье в России. В крупных городах цены на аренду вырастут от 5 до 15%.