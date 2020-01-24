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Умер исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении

13:08, 24.01.2020 1
Умер исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении
Фото: скриншот youtube.com

Умер исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям, врач-эпидемиолог Питер Салама. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

Причина смерти Саламы не уточняется.

Салама начала работать исполнительным директором ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в 2016 году. До этого он был региональным директором ЮНИСЕФ для Ближнего Востока и Северной Африки. Также Салама известен тем, что руководил борьбой организации с вирусом Эбола.

Происшествия
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