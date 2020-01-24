Умер исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении

Умер исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям, врач-эпидемиолог Питер Салама. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

Причина смерти Саламы не уточняется.

Салама начала работать исполнительным директором ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в 2016 году. До этого он был региональным директором ЮНИСЕФ для Ближнего Востока и Северной Африки. Также Салама известен тем, что руководил борьбой организации с вирусом Эбола.