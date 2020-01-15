Клишас назвал дату встречи рабочей группы по поправкам в Конституцию

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас рассказал, что установочное заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ пройдет в четверг, 16 января.

Он добавил, что первое рабочее заседание состоится 17 января.

«Установочное заседание, суть которого — договориться о порядке работы и встретиться с президентом, состоится завтра. Первое рабочее совещание намечено на пятницу», — передает ТАСС слова Клишаса.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании рабочей группы, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию. В нее вошли председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов.

