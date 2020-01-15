Стала известна возможная дата голосования по предложенным Путиным поправкам в Конституцию

Народное голосование по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным поправкам в Конституцию может состояться 13 сентября, в ближайший единый день голосования.

«13 сентября, в единый день голосования. Сейчас мы весной все примем, все парламенты, а народ проголосует 13 сентября», — сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (цитата по ТАСС).

Также он поддержал идеи Путина в части расширения полномочий Госдумы.

«Наконец Госдума становится тем органом, который влияет на управление в стране», — подчеркнул он.

В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил вынести на голосование пакет поправок в Конституцию РФ. В их число входит требования к чиновникам на «критически важных должностях», утверждение Госдумой премьер-министра, его заместителей и федеральных министров и т. д. Подробнее о поправках — в материале «Реального времени».