«Сувар Девелопмент» вновь поднял стоимость 106 квартир на Чистопольской до 876 млн рублей
Конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика «Сувар Девелопмент» вновь выставил на торги 106 квартир в доме 86/10 по улице Чистопольской. Начальная стоимость опять поднялась до 876,2 млн рублей.
Заявки принимаются с 20 января до 25 февраля, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.
Напомним, что эти квартиры конкурсник пытается продать с мая 2019 года. Сначала они выставлялись за 788,5 млн рублей. Потом ценник поднялся до 876,2 млн, после чего снова опустился на первоначальный уровень.Недвижимость Татарстан
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