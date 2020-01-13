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«Сувар Девелопмент» вновь поднял стоимость 106 квартир на Чистопольской до 876 млн рублей

12:03, 13.01.2020
«Сувар Девелопмент» вновь поднял стоимость 106 квартир на Чистопольской до 876 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика «Сувар Девелопмент» вновь выставил на торги 106 квартир в доме 86/10 по улице Чистопольской. Начальная стоимость опять поднялась до 876,2 млн рублей.

Заявки принимаются с 20 января до 25 февраля, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что эти квартиры конкурсник пытается продать с мая 2019 года. Сначала они выставлялись за 788,5 млн рублей. Потом ценник поднялся до 876,2 млн, после чего снова опустился на первоначальный уровень.

Недвижимость Татарстан
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