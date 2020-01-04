Сборная России вышла в финал МЧМ-2020, обыграв в полуфинале шведов
Сборная России в овертайме обыграла команду Швеции (5:4от) в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира (МЧМ-2020) в Чехии.
В составе россиян дублями отметились Соколов и Морозов, чья шайба в овертайме стала победной для подопечных тренера Брагина. Еще один раз отличился Хованов.
Таким образом, сборная России по хоккею вышла в финал МЧМ-2020. Соперник станет известен чуть позже по итогам матча между Канадой и Финляндией.
Швеция U-20 — Россия U-20 — 4:4 (3 период)
Голы:
1:0 — 1 Сандин (Густафссон)
1:1 — 3 Морозов (Дорофеев, Подколзин)
1:2 — 5 Хованов (Александров)
1:3 — 12 Соколов ()
2:3 — 14 Фагемо (Лундквист, Лундквист, Сандин)
3:3 — 31 Сандин (Нассен, Фагемо)
4:3 — 44 Лундквист (Сандин, Сандин)
4:4 — 48 Соколов (Хованов)
4:5 — 61 Морозов.
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