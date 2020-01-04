Сборная России вышла в финал МЧМ-2020, обыграв в полуфинале шведов

Сборная России в овертайме обыграла команду Швеции (5:4от) в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира (МЧМ-2020) в Чехии.

В составе россиян дублями отметились Соколов и Морозов, чья шайба в овертайме стала победной для подопечных тренера Брагина. Еще один раз отличился Хованов.

Таким образом, сборная России по хоккею вышла в финал МЧМ-2020. Соперник станет известен чуть позже по итогам матча между Канадой и Финляндией.

Швеция U-20 — Россия U-20 — 4:4 (3 период)

Голы:

1:0 — 1 Сандин (Густафссон)

1:1 — 3 Морозов (Дорофеев, Подколзин)

1:2 — 5 Хованов (Александров)

1:3 — 12 Соколов ()

2:3 — 14 Фагемо (Лундквист, Лундквист, Сандин)

3:3 — 31 Сандин (Нассен, Фагемо)

4:3 — 44 Лундквист (Сандин, Сандин)

4:4 — 48 Соколов (Хованов)

4:5 — 61 Морозов.