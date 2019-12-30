Жулин раскритиковал Тарасову за ее намеки на предвзятое судейство на ЧР по фигурному катанию

Александр Жулин, тренер фигуристов Никиты Кацалапова и Виктории Синициной, раскритиковал комментатора Первого канала Татьяну Тарасову за высказывания в прямом эфире в адрес своих подопечных.

В своем репортаже Тарасова намекнула на предвзятое судейство на чемпионате России в отношении других пар.

«Не обидно ли, что на фоне соревнований у женщин померкли интриги в других видах? Сейчас бум в женском одиночном катании, так что это нормально. Плюс недавние скандалы, конечно, подогрели интерес к этому виду. Если бы в танцах на льду кто-то кому-то сломал ноги, то интерес к ним тоже резко бы возрос. Но, к счастью, ноги у нас не ломают, все пока ограничивается словами.

Я имею в виду слова Татьяны Тарасовой, которая говорила о предвзятом судействе в танцах на льду, намекая на нечестное первое место моих учеников Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. На мой взгляд, это просто неуважение к спортсменам и тренерской команде. Безусловно, Тарасова — очень авторитетный специалист. Но я считаю, что если ты являешься рупором федерального канала, непозволительно говорить на весь мир такие вещи. Это же не телешоу, не кухня с подругами, а аудитория», — приводит слова Жулина RT.

Напомним, ранее Тарасову раскритиковал тренерский штаб Алины Загитовой из-за скандальных высказываний комментатора в эфире Первого канала. Российские болельщики фигурного катания создали петицию по отстранению Тарасовой от комментирования данного вида спорта на федеральном канале.