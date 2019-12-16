В Сети создали петицию за отстранение Тарасовой от работы комментатором на Первом канале

Болельщики создали петицию с целью отстранения Татьяны Тарасовой от комментирования соревнований по фигурному катанию на Первом канале.

«Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не за избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ», — говорится в тексте петиции.

Данное заявление обращено в адрес генерального директора Первого канала Константина Эрнста, президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Также автор петиции предложил своих кандидатов на замену Тарасовой. В частности, он предлагает пригласить на Первый канал тренера Инну Гончаренко, а также олимпийских чемпионов Юлию Липницкую, Елену Ильиных или Максима Транькова.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова в ответ на критику послала тренерский штаб Алины Загитовой.