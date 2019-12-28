Симоньян рассказала о регистрации главы Роскомнадзора в Telegram

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что руководитель Роскомнадзра Александр Жаров зарегистрировался в мессенджере Telegram.

Скриншот сообщения о регистрации чиновника она сопроводила комментарием: «Итоги года».

Напомним, ведомство Жарова в 2018 году прославилось безуспешной борьбой с мессенджером Павла Дурова. При попытках блокировки Telegram Роскомнадзор заблокировал много других сервисов и платформ.

При этом сам Жаров не раз говорил, что пользоваться мессенджером законно, поскольку запрет не касается обычных пользователей.