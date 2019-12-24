Вдова Героя России из Казани отсудила у военкомата 1,5 млн

Вдова Героя России Гузель Ахметшина, оставшаяся после смерти мужа с тремя детьми, отсудила у военкомата недоплаченные 1,5 млн рублей, а также полные выплаты по потере кормильца. Об этом сообщает благотворительная организация «Право матери».

Сообщается, что после гибели мужа в Сирии в 2016 году Военный комиссариат РТ отказал Гузели Ахметшиной и всем детям погибшего в положенном увеличении размера пенсии по потере кормильца. Так как погибший имел звание Героя России, его семья имеет право на 100% увеличение выплат, тогда как семья получала только 50%.

Вдова обратилась к юристам благотворительной организации. Правозащитники подали иск к военкомату в ее интересах. Советский районный суд удовлетворил жалобу, семья героя РФ Марата Ахметшина должна получать выплаты в полном объеме. Кроме этого, военкомат должен будет выплатить недоплаченные деньги, около 1,5 млн рублей.