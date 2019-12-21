В России запустили программу аренды Jeep по подписке

Компания FCA Rus совместно с сервисом личных автомобилей по подписке Anytime Prime запустили услугу Jeep 4 Freedom — сервис по аренде машин Jeep на длительный срок.

В стоимость услуги включили расширенную географию подписки, автомойку, круглосуточную техподдержку, а также личного помощника.

Автомобиль можно арендовать на срок от трех суток. А пользователь, выбравший аренду от 7 суток, получит бесплатную доставку машины в нужную ему локацию, передает «Автостат».

Отмечается, что клиенты сервиса смогут арендовать Jeep Compass, Grand Cherokee или Wrangler, которые будут предоставляться без сторонних брендированных наклеек и логотипов.

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года компания KIA на автосалоне в Нью-Дели впервые презентует свой новый глобальный кроссовер в серийном исполнении. По данным СМИ, производитель авто подал заявку на регистрацию нового имени Sonet.

