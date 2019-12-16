В Казани за выходные в результате наездов на пешеходов погибли два человека

В Казани за прошедшие выходные водители сбили три человека на пешеходных переходах, два из которых скончались. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Так, 14 декабря в 20.51 27-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer напротив дома №25в по ул. Петербургская наехал на женщину, которая переходила дорогу по

регулируемому пешеходному переходу на «красный». В итоге она женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

15 декабря в 16.21 40-летний водитель автомобиля Toyota Corolla около дома № 32 по ул. Осиновская не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и наехал на 55-летнего мужчину и 59-летнюю женщину. В результате ДТП мужчина от

полученных травм скончался на месте ЧП, женщина получила ушиб левой стопы.