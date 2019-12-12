Самая длинная пробка в Казани растянулась на 6,3 км

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Сегодня, 12 декабря, самой крупной пробкой стал затор от проспекта Победы до улицы Туфана Миннуллина. Длина пробки составила 6,3 км и продержалась она час.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог сегодня вечером в столице Татарстана составила 7 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

Наиболее загруженными сегодня вечером магистралями оказались улицы: Николая Ершова — из центра (7 баллов), Гвардейская — Рихарда Зорге из центра (6 баллов), Декабристов — в центр (5 баллов), из центра (6 баллов).

Также крупными пробками сегодня оказались заторы на улицах от Волкова до Академика Сахарова (3 км), на проспекте Победы (2,7 км), на улице Технической (2,3 км) и на проспекте Ямашева (2,4 км).

