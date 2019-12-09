Филип Ларсен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт уфимской команды.

Срок нового договора рассчитан до конца сезона-2021/22.

«Я очень рад и счастлив. Заключение нового контракта далось мне и моей семье достаточно легко. Я в Уфе уже три года и не рассматривал другие предложения», — заявил сразу после подписания контракта Ларсен.

В нынешнем сезоне КХЛ защитник из Дании провел 38 матчей и набрал 23 (7+16) очка при показателе полезности «+3».