Акционеры «Банки.ру» обвинили основателя в поставке новостей по завышенным ценам

Фонд Russia Partners, владеющий 40-процентной долей в портале banki.ru, раскрыл свою позицию по скандалу с попыткой отобрать ресурс у его основателя Филиппа Ильина-Адаева. В фонде полагают, что он незаконно обогащался на поставке новостей.

«Аффилированность одного из основателей с юрлицом, предоставляющим услуги на нерыночных условиях, может рассматриваться как конфликт интересов», — цитируют «Ведомости» заявление Russia Partners.

Портал banki.ru разделился на ООО «Информационное агентство «Банки.ру» (главное юрлицо сервиса) и ООО «Банковские новости», производящее для портала контент.

ИА «Банки.ру» принадлежит фонду Russia Partners (40,2%) и кипрской Banki.ru Holding Ltd. Владельцами последней являются Ильин-Адаев, его жена и двое сооснователей портала.

В то же время Ильин-Адаев оформил лицензию СМИ на принадлежащее ему ООО «Банковские новости». Эта компания по контракту поставляла статьи и заметки banki.ru. Однако позже гендиректор «Банки.ру» Динара Юнусова решила расторгнуть контракт. Причиной стало отношение Russia Partners к подобной схеме. В фонде воспринимают такой контракт как конфликт интересов и попытку заработать на завышенных расценках.

Сам основатель портала заявил, что попытки обогащения нет и юрлицо создано из-за закона о СМИ, запрещающего иностранцам владеть больше чем 20% в российских медиа.

«Никакой прибыли у «Банковских новостей» не было и нет», — заявил Ильин-Адаев.

Напомним, что в марте портал «Банки.ру» сменил главного редактора. Должность занял Владислав Коваленко, до этого занимавшийся контент-проектами в ИК «Фридом Финанс».