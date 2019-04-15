Главным редактором «Банки.ру» назначен Владислав Коваленко

Руководство портала «Банки.ру» сменило главного редактора. Должность занял Владислав Коваленко, до этого занимавшийся контент-проектами в ИК «Фридом Финанс».

Он заявил, что главной задачей видит выстраивание взаимодействия с отделами аналитики и разработки. Также Коваленко планирует запустить новые форматы публикаций и обновить существующие.

«У «Банки.ру» сильная команда, репутация качественного профессионального СМИ, отлаженные бизнес-процессы. Развивая проект, мы будем отталкиваться от этого фундамента», — передает портал слова нового главреда.

Напомним, что с 2010 по 2019 год пост главного редактора занимала Наталья Романова.