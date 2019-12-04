Хакеры смогли взломать Telegram
Специалисты по информационной безопасности нашли уязвимость в Telegram. Хакеры уже добрались до переписки пользователей как на Android, так и на iOS.
«Во всех случаях на устройствах пострадавших единственным фактором авторизации были смс», — сообщили в компании Group-IB, расследующей взломы нескольких аккаунтов.
Несколько российских предпринимателей уже столкнулись с несанкционированным доступом неизвестных к их переписке в мессенджере Telegram, пишут «Ведомости».
Сценарий взломов во всех случаях совпадает. Сначала пользователь получает сообщение от сервисного канала Telegram с кодом подтверждения. После этого появляется и смс с кодом активации. Следом за этим в сервисный канал Telegram направляется уведомление о входе в аккаунт с другого устройства.
В Group-IB считают, что хакеры использовали мобильные телефоны и одноразовые сим-карты. IP-адреса атакующих в большинстве случаев находились в Самаре.
Напомним, что основатель Telegram Павел Дуров недавно призвал пользователей отказаться от WhatsApp из-за уязвимостей этого мессенджера. Он считает, что доступ к переписке могут получить многие спецслужбы мира.ТехнологииIT
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