Хакеры смогли взломать Telegram

Специалисты по информационной безопасности нашли уязвимость в Telegram. Хакеры уже добрались до переписки пользователей как на Android, так и на iOS.

«Во всех случаях на устройствах пострадавших единственным фактором авторизации были смс», — сообщили в компании Group-IB, расследующей взломы нескольких аккаунтов.

Несколько российских предпринимателей уже столкнулись с несанкционированным доступом неизвестных к их переписке в мессенджере Telegram, пишут «Ведомости».

Сценарий взломов во всех случаях совпадает. Сначала пользователь получает сообщение от сервисного канала Telegram с кодом подтверждения. После этого появляется и смс с кодом активации. Следом за этим в сервисный канал Telegram направляется уведомление о входе в аккаунт с другого устройства.

В Group-IB считают, что хакеры использовали мобильные телефоны и одноразовые сим-карты. IP-адреса атакующих в большинстве случаев находились в Самаре.

Напомним, что основатель Telegram Павел Дуров недавно призвал пользователей отказаться от WhatsApp из-за уязвимостей этого мессенджера. Он считает, что доступ к переписке могут получить многие спецслужбы мира.